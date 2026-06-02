Nemecko poskytne Libanonu 20 miliónov eur na humanitárnu pomoc
Financie sú určené na riešenie súčasnej situácie v Libanone a majú slúžiť na podporu sektora vzdelávania a miestneho rozvoja.
Autor TASR
Berlín 2. júna (TASR) - Nemecko prisľúbilo ďalších 20 miliónov eur na humanitárnu pomoc pre Libanon. V utorok to oznámila nemecká ministerka pre rozvoj Reem Alabaliová-Radovanová, ktorá v pondelok zrušila svoju plánovanú cestu do Libanonu pre akútne eskalujúcu situáciu v Bejrúte. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Včera som prisľúbila 20 miliónov eur pomoci,“ uviedla Alabaliová-Radovanová v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk a poukázala na dlhodobé partnerstvo s Libanonom v oblasti rozvojovej spolupráce.
Financie sú podľa nej určené na riešenie súčasnej situácie v Libanone a majú slúžiť na podporu sektora vzdelávania a miestneho rozvoja. Nemecko už prisľúbilo Libanonu 70 miliónov eur, keď eskalovali boje medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh.
Nemecko plánuje poskytnúť desať miliónov eur pre libanonský sektor vzdelávania prostredníctvom Detského fondu Organizácie Spojených národov (UNICEF) a ďalších desať milión pôjde do Rozvojového programu OSN, tvrdí nemecká ministerka.
Ministerka bola v pondelok na ceste do Bejrútu, keď sa nemecké ministerstvo obrany rozhodlo zrušiť túto návštevu krátko pred pristátím, pripomína DPA. Dôvodom bola zhoršujúca sa bezpečnostná situáciu v Libanone, kde izraelská armáda rozšírila svoje operácie a izraelský premiér Benjamin Netanjahu a minister obrany Jisrael Kac nariadili armáde zaútočiť na ciele Hizballáhu v bašte hnutia na bejrútskom predmestí Dahíja.
Nemecká ministerka chcela počas svojej dvojdňovej návštevy získať predstavu o dôsledkoch vojny medzi Hizballáhom a Izraelom. Pricestovať mala so svojím nórskym náprotivkom Asmundom Gröverom Aukrustom.
