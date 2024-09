Nemecko poskytne Ukrajine 17 systémov protivzdušnej obrany IRIS-T

Todendorf 4. septembra (TASR) — Nemecký kancelár Olaf Scholz prisľúbil Ukrajine dodanie ďalších systémov protivzdušnej obrany typu IRIS-T. Záväzne objednaných bolo osem systémov IRIS-T SLM a deväť systémov IRIS-T SLS, pričom dva komplety z každého typu budú dodané tento rok, ostatné od roku 2025, oznámil Scholz v stredu počas návštevy základne Bundeswehru v Todendorfe v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko. Informovala o tom agentúra DPA



Systémy IRIS-T vyrába nemecká zbrojovka Diehl Defence. Nemecko už Ukrajine poskytlo štyri systémy IRIS-T SLM a tri systémy IRIS-T SLS, ako aj veľké množstvo rakiet.



Scholz v Todendorfe potvrdil tiež plánované umiestnenie amerických rakiet dlhého doletu v Nemecku od roku 2026. "Okrem silnej protivzdušnej obrany potrebujeme v Európe presné zbrane, aby sme v tejto strategicky dôležitej oblasti nezaostali za Ruskom," povedal. "Kým nebudú k dispozícii systémy, ktoré vyvíjame tu v Európe, budeme sa spoliehať na americké rakety," konštatoval kancelár.



Pripomenul, že ruské ozbrojené sily sa už mnoho rokov masívne vyzbrojujú, najmä v oblasti rakiet a riadených striel, a na to treba reagovať. Ruský prezident Vladimir Putin podľa Scholza porušil dohody o odzbrojení, keď dal presunúť rakety do exklávy Kaliningrad, ležiacej len 530 kilometrov vzdušnou čiarou od Berlína.



Zároveň odmietol kritiku tohto kroku. "Všetkým, ktorí majú pochybnosti o tomto rozhodnutí, by som chcel povedať: Naším jediným cieľom je odradiť možných útočníkov. Ide o to, zabezpečiť tu mier a zabrániť vojne – o nič iné. Každý útok na nás musí pre útočníka znamenať riziko," uviedol Scholz.