Nemecko poskytne Ukrajine ďalších 200 miliónov eur ako finančnú pomoc

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

V Berlíne to vo štvrtok počas stretnutia so svojím moldavským kolegom Mihaiom Popsoiom povedal šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul.

Autor TASR
Berlín 5. marca (TASR) - Vzhľadom na pokračujúce ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru poskytne Nemecko Ukrajine ďalšiu finančnú pomoc vo výške približne 200 miliónov eur. V Berlíne to vo štvrtok počas stretnutia so svojím moldavským kolegom Mihaiom Popsoiom povedal šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul.

„Toto všetko posilňuje odolnosť Ukrajiny a prospieva to aj Moldavsku,“ vyhlásil Wadephul. Zároveň vyvrátil obavy, že vzhľadom na vojnu proti Iránu by sa mohla znížiť pozornosť k rokovaniam o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine.

Hoci nemecká vláda berie veľmi vážne nové hrozby, ktoré by mohli vyplynúť z vojny s Iránom, Wadephul zdôraznil, že „pre Nemecko zostáva ruská agresívna vojna proti Ukrajine, ktorá je v rozpore s medzinárodným právom, a s ňou spojená hrozba pre všetky susedné štáty, v bezpečnostnej politike témou číslo jeden,“ cituje slová ministra agentúra DPA.
