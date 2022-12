Nemecko poslalo do Číny proticovidové vakcíny pre nemeckých občanov

Berlín 21. decembra (TASR) - Nemecko odoslalo do Číny vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer-BioNTech určené pre nemeckých občanov žijúcich v tejto krajine. V stredu to oznámil hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit. TASR správu prevzala z agentúr Reuters a DPA.



Čínska vláda nedávno schválila, že vakcíny od firiem Pfizer-BioNTech, ktoré patria v Európe k najpoužívanejším očkovacím látkam proti koronavírusu, môžu byť podané Nemcom žijúcim v Číne, uviedol Hebestreit. Dodal, že v súčasnosti tam žije približne 20.000 Nemcov.



Peking doposiaľ neschválil podávanie týchto vakcín čínskym občanom. Podľa agentúry Reuters ide vôbec o prvé zahraničné vakcíny proti ochoreniu COVID-19 dodané do Číny. Očkovacie látky by mali doručiť v priebehu stredy. Hovorca však nešpecifikoval, koľko vakcín Nemecko do Číny odoslalo.



Hebestreit povedal, že Nemecko pracuje na tom, aby mohli byť vakcínami od firiem Pfizer-BioNTech v Číne zaočkovaní aj občania iných krajín. Číňanom žijúcim v Nemecku bude môcť byť v rámci dohody podaná čínska vakcína Sinovac, ktorá v EÚ nie je schválená.



Čína pred dvoma týždňami uvoľnila obmedzenia týkajúce sa hromadného testovania a karantény – po takmer troch rokoch snahy úplne potlačiť šírenie covidu. Ukončenie povinného hromadného testovania obyvateľstva na koronavírus sťažilo sledovanie počtu nových prípadov nákazy. Čínske úrady minulý týždeň priznali, že v súčasnosti je "nemožné" spočítať celkový počet pacientov s covidom.