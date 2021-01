Nemecko poslalo expertov do Portugalska, kde nemocnice čelia kríze

Lisabon 28. januára (TASR) - Nemocniciam v portugalskej metropole Lisabon, zaplaveným pacientmi s ochorením COVID-19, hrozí, že nedokážu uspokojiť stúpajúcu potrebu kyslíka. Oznámil to šéf združenia portugalských lekárov. Nemecko už poslalo do krajiny vojenských lekárov, aby posúdili, ako môžu pomôcť. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra Reuters.



Portugalsko hlásilo celkovo 668.951 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a 11.305 úmrtí vrátane rekordných 293 mŕtvych v stredu. Krajina bojuje zo všetkých síl, aby zvládla rekordné počty infikovaných.



Nemocnice už využívajú dve tretiny lôžok pre pacientov s covidom na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) a vojenské nemocnice premieňajú jedálne na nemocničné oddelenia.



V stredu večer stálo v rade pred najväčšou portugalskou zdravotnou inštitúciou - univerzitnou Nemocnicou sv. Panny Márie v Lisabone (CHLN) - vyše 20 sanitiek a čakalo, kým sa uvoľnia lôžka. Pre Reuters to povedal očitý svedok. Hovorca nemocnice uviedol, že na JIS-ke pre pacientov s covidom majú jedno voľné lôžko a približne desiatku lôžok na celom oddelení.



Portugalsku sa v prvej vlne pandémie darilo lepšie než iným európskym krajinám, ale teraz má najvyšší sedemdňový priemer nových denných prípadov nákazy na svete a aj najviac úmrtí na milión obyvateľov.



Nemeckí experti už navštívili Nemocnicu Fernanda Fonsecu a navštívia aj ďalšie zdravotné zariadenia. Posúdia, aká pomoc je najviac potrebná a uskutočniteľná.



Portugalská vláda už začiatkom týždňa oznámila, že zvažuje, že požiada partnerov v EÚ o pomoc.



Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva António Lacerda Sales v stredu vyhlásil, že vláda skúma, aká pomoc by bola reálna.