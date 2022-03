Nemecko poslalo na Ukrajinu ďalšie rakety typu Strela

Berlín 23. marca (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v stredu uviedla, že po istom zdržaní mieria na Ukrajinu ďalšie protilietadlové rakety sovietskej výroby typu Strela, ktoré predtým používala armáda komunistického východného Nemecka. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Môžem jasne povedať, že ďalšia dodávka rakiet Strela je na ceste. V tejto situácii sme jedným z najväčších dodávateľov zbraní. Nie sme na to pyšní, no musíme to urobiť, aby sme pomohli Ukrajine," uviedla Baerbocková.



Ruská invázia na Ukrajinu totiž prinútila Nemecko prehodnotiť svoju politiku, ktorá sa riadila zásadou neposielať zbrane do vojnových zón.



Podľa agentúry Reuters je Ukrajina z omeškania tejto dodávky sklamaná.



Šéfka nemeckého rezortu diplomacie okrem toho oznámila, že v piatok alebo sobotu sa uskutoční prvý let z Moldavska, ktorým do Nemecka prídu ukrajinskí utečenci.