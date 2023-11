Nemecko pošle do Rumunska stíhačky Eurofighter a vojakov

Berlín 9. novembra (TASR) — Nemecké vzdušné sily sa od konca novembra zapoja do ochrany juhovýchodného krídla NATO. V pláne je nasadenie štyroch stíhačiek Eurofighter a približne 80 vojakov, ktorí budú rozmiestnení na vojenskom letisku neďaleko rumunského mesta Konstanca.



Časť z týchto posíl by mala do Rumunska vyraziť už vo štvrtok, informuje agentúra DPA s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje v Berlíne.



Celá operácia sa uskutočňuje na žiadosť Rumunska.



Agentúra DPA pripomína, že ukrajinské prístavy na Dunaji ležiace neďaleko rumunských hraníc boli nedávno terčom útoku ruských bezpilotných lietadiel, pričom ich trosky dopadli zrejme aj na územie Rumunska.