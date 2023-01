Nemecko pošle Ukrajine tanky Leopard 2

Berlín 24. januára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz súhlasil s poskytnutím tankov typu Leopard 2 ukrajinskej armáde. Uviedla to agentúra DPA a denník The Guardian s odvolaním sa na zdroj z prostredia nemeckej vlády, informuje TASR.



Nemecko tiež povolí ostatným krajinám vrátane Poľska, aby tanky Leopard 2 nemeckej výroby dodali Kyjevu, píše magazín Spiegel. Hovorca nemeckej vlády sa však k Scholzovmu rozhodnutiu bezprostredne odmietol vyjadriť a vyhlásenie neposkytlo ani nemecké ministerstvo obrany, dodáva agentúra Reuters.



Tanky, ktoré Nemecko pošle Kyjevu, budú pochádzať zo skladov nemeckých ozbrojených síl Bundeswehr. Spiegel dodáva, že okrem Nemecka a Poľska vyjadrilo zámer poslať vozidlá Leopard Ukrajine aj Švédsko.



Nemecko bolo v posledných týždňoch pod veľkým tlakom zo strany spojencov NATO, ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského či vlastných koaličných partnerov, aby povolilo dodanie tankov Leopard 2, ktoré vyrába, na Ukrajinu tretími krajinami, alebo aby ich dodalo samé.



Scholz opakovane hovoril, že Nemecko sa musí v dodávke tankov pre Ukrajinu skoordinovať so Spojenými štátmi, ktoré zvažujú Ukrajine poslať svoje tanky Abrams.