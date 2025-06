Nemecko postihnú horúčavy, čakajú sa teploty až do 37 stupňov Celzia

Berlín 21. júna (TASR) - Vlna horúčav, počas ktorej sa očakáva, že teploty vystúpia až do 37 stupňov Celzia, zasiahne cez víkend Nemecko. V prvý letný deň, v sobotu, prekročia teploty na západe krajiny tridsiatku, informuje TASR podľa správy agentúry DPA a PA Media.



Národná meteorologická služba (DWD) spresnila, že v pobrežných oblastiach zmierni horúčavu aspoň mierny vietor. V priebehu nedele sa však pre juhozápad krajiny očakávajú teploty od 31 do 37 stupňov.



Rekordná teplota nameraná DWD bola v júli roka 2019, a to 41,2 stupňa, zatiaľ čo najvyššia teplota, aká kedy bola nameraná v mesiaci jún, bola 39,6 stupňa - v tom istom roku.



Silné lejaky a búrky podľa očakávania zmiernia víkendovú vlnu horúčav v Nemecku v nedeľu večer, pričom v pondelok vystúpia teploty už len maximálne na 30 stupňov Celzia, dodáva DPA.



Vlna horúčav od štvrtka postihuje aj Anglicko a Wales. Experti predpovedajú, že v dôsledku nej by mohlo prísť o život približne 600 ľudí



Odborníci z Londýnskej školy hygieny a tropickej medicíny (LSHTM) a univerzity Imperial College London pri výskume zameranom na predpovedanie nadmernej úmrtnosti počas vysokých teplôt v rozmedzí dní od štvrtka do nedele pracovali s desaťročia starými údajmi z Veľkej Británie .



Vo svojej štúdii, ktorú zverejnili v sobotu, predpovedajú, že za tieto štyri dni zomrie počas vlny horúčav zhruba 570 ľudí. Miera úmrtnosti v dôsledku horúčav by podľa výskumníkov mala eskalovať práve v sobotu, keď budú teploty najvyššie.



Predpokladá sa tiež, že Londýn bude mať najvyšší počet úmrtí, a to 129. Výskumníci zároveň uviedli, že ich hodnotenie zdôrazňuje, že extrémne horúčavy predstavujú rastúcu hrozbu pre verejné zdravie v Spojenom kráľovstve.



Zo štúdie výskumnej skupiny World Weather Attribution (WWA) publikovanej v piatok vyplýva, že vlna horúčav je v dôsledku klimatických zmien približne 100-krát pravdepodobnejšia a o dva až štyri stupne Celzia teplejšia.



„Vlny horúčav sú tichí zabijaci – ľudia, ktorí v nich prídu o život, majú zvyčajne už existujúce zdravotné problémy a iba zriedka je teplo uvedené ako prispievajúca príčina úmrtia,“ upozornil Garyfallos Konstantinoudis, prednášajúci na Imperial College London.



„Táto analýza v reálnom čase odhaľuje skryté následky vĺn horúčav a my chceme, aby pomohla upozorniť na poplach. Vlny horúčav sú v Spojenom kráľovstve podceňovanou hrozbou a s klimatickými zmenami sa stávajú čoraz nebezpečnejšími,“ dodal.



Teploty by mali podľa predpovede v sobotu na juhovýchode krajiny dosiahnuť 32 stupňov a túto úroveň dosiahli už vo štvrtok aj v Londýne. Očakáva sa, že najviac postihnutí budú ľudia nad 65 rokov, pričom podľa expertov ich príde o život 488, uvádza sa v správe.



Odborníci však tiež upozorňujú, že horúčavy môžu byť život ohrozujúce pre všetky vekové kategórie.