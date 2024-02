Postupim žiada zákaz vstupu pre krajne pravicového aktivistu Sellnera

Postupim 4. februára (TASR) - Nemecké mesto Postupim iniciovalo zavedenie zákazu vstupu na svoje územie pre známeho krajne pravicového aktivistu a šéfa rakúskych identitariánov Martina Sellnera. Dôvodom má byť jeho účasť na kontroverznej schôdzke pravicových extrémistov, ktorá sa v tomto meste uskutočnila vlani v novembri, informuje TASR podľa nedeľňajšej správy agentúry DPA.



"V piatok začalo hlavné mesto (spolkovej krajiny Brandenbursko) Postupim súdne konanie s cieľom zrušenia slobody pohybu rakúskeho občana Martina Sellnera," uviedli v nedeľu predstavitelia mesta prostredníctvom svojho hovorcu.



Sellner je zakladateľom krajne pravicového Identitariánskeho hnutia v Rakúsku. Zákaz jeho vstupu do Postupimu ohlásil starosta tohto mesta blízko metropoly Berlín Mike Schubert na demonštrácii, ktorá sa tam konala v sobotu, spresnila postupimská tlačová služba.



Vlnu protestov v Nemecku vyvolali nedávne odhalenia nezávislého investigatívneho portálu Correctiv o tajnom stretnutí pravicových extrémistov vrátane vysokopostavených činiteľov krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), na ktorom sa údajne diskutovalo o plánoch na "remigráciu", respektíve masové deportácie migrantov a "neasimilovaných občanov". Takéto deportácie by sa podľa účastníkov mali týkať nedostatočne prispôsobených migrantov vrátane tých, ktorí sú držiteľmi nemeckých pasov.



K tomuto odhaleniu a následnej vlne protestov došlo v období, keď v krajine narastajú preferencie AfD, a to pred troma dôležitými krajinskými voľbami. Tie sa uskutočnia v septembri vo východonemeckých spolkových krajinách Durínsko, Sasko a Brandenbursko.



Práve Sellner pritom na tejto schôdzke označil tri skupiny obyvateľstva, na ktorých sa má tzv. "remigrácia" vzťahovať: žiadateľov o azyl, cudzincov s právom na prechodný pobyt a "neasimilovaných občanov", pripomína DPA.



Ďalšími účastníkmi tejto schôdzky boli okrem poslancov AfD aj niektorí predstavitelia stredopravicových kresťanských demokratov (CDU) a ultrakonzervatívneho zoskupenia Únia hodnôt (WerteUnion).



Predstavitelia mesta Postupim sa následne stretli s nemeckými bezpečnostnými orgánmi na konzultáciách, či Sellnerove vyjadrenia na spomenutej schôdzke predstavujú hrozbu pre bezpečnosť a verejný poriadok, a ako sa dá pomocou "ústavných prostriedkov" zabrániť ich zopakovaniu.



Samotný Sellner medzičasom už avizoval, že proti akýmkoľvek zákazom vstupu do Nemecka podnikne právne kroky.