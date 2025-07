Nemecko potvrdilo ponechanie systémov Patriot v Poľsku do konca roka

Varšava 24. júla (TASR) - Nemecko potvrdilo, že jeho systémy Patriot zostanú v poľskej Jasionke najmenej do konca roka 2025. Pripomenul to vo štvrtok hovorca poľského ministerstva obrany Janusz Sejmej s odvolaním sa na záväzok Berlína deklarovaný počas nedávneho summitu NATO v Haagu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Nemecký minister obrany Boris Pistorius podľa Sejmeja na summite ubezpečil, že nemecké Patrioty nasadené v Jasionke neďaleko slovenských hraníc, kde chránia hlavný logistický uzol vojenskej pomoci Ukrajine, budú plniť svoje úlohy v rámci misie NATO minimálne do konca budúceho roka.



Napriek predchádzajúcim výhradám Berlína Pistorius v pondelok potvrdil, že Nemecko poskytne Ukrajine ďalší systém Patriot. Nie je však jasné, či pôjde o batériu aktuálne nasadenú v Poľsku alebo na nemeckom území.



Na Ukrajinu majú v najbližšom období smerovať tri systémy, dve batérie dodajú Nemci a jednu Nórsko. Spojené štáty podľa informácií magazínu Spiegel neplánujú poskytnúť Ukrajine systémy zo svojich zásob, ale očakávajú, že Nemecko presunie časť svojho arzenálu a počká na dodávku nových batérií objednaných v USA.



Do iniciatívy sa zapája aj Holandsko, ktoré prisľúbilo financovanie ďalších systémov a podľa nemeckého magazínu Spiegel má dočasne nahradiť nemecký kontingent v Jasionke.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)