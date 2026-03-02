< sekcia Zahraničie
Nemecko potvrdilo, že má viac ako 500 vojakov na Blízkom východe
Nemecké ministerstvo obrany uviedlo, že v Iraku, Jordánsku a Libanone je stále nasadených viac ako 200 vojakov.
Autor TASR
Berlín 2. marca (TASR) - Viac ako 500 nemeckých vojakov je umiestnených na Blízkom východe, uviedlo v pondelok nemecké ministerstvo obrany v súvislosti s eskaláciou v regióne po americko-izraelských útokoch na Irán. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA. Všetci vojaci sú v poriadku a nachádzajú sa v chránených ubytovacích zariadeniach alebo na svojich pozíciách, uviedol hovorca rezortu obrny.
Minister Boris Pistorius má v pondelok konzultovať s jednotkami v regióne prostredníctvom konferenčného hovoru, s cieľom získať informácie o situácii po sobotných americko-izraelských útokoch.
Nemecké jednotky v regióne sú umiestnené na multinárodných základniach, čo znamená, že za všetky obranné opatrenia zodpovedá buď hostiteľská krajina, alebo velitelia základní, informoval hovorca. Personál Bundeswehru, teda nemeckej armády, nebol „bezprostredným cieľom“ odvetných iránskych útokov na základne, dodal.
Nemecké ministerstvo obrany uviedlo, že v Iraku, Jordánsku a Libanone je stále nasadených viac ako 200 vojakov. Okrem toho ozbrojené sily poskytujú styčný personál v Kuvajte a Katare pre misiu v Iraku, ako aj ďalších vojakov na podporu námornej operácie EÚ Aspides v Červenom mori.
Fregata Nordrhein-Westfalen, ktorá je na misii OSN, sa v súčasnosti nachádza pri Cypre.
Hovorca vlády Stefan Kornelius uviedol, že Nemecko je pripravené chrániť svojich vojakov, ale nezúčastňuje sa na vojne. „Hovoríme o sebaobrane Bundeswehru, sebaobrane vojakov, ktorí sú tam rozmiestnení. To znamená, že si vyhradzujeme právo chrániť našich vojakov v regióne, ak budú napadnutí,“ dodal.
Minister Boris Pistorius má v pondelok konzultovať s jednotkami v regióne prostredníctvom konferenčného hovoru, s cieľom získať informácie o situácii po sobotných americko-izraelských útokoch.
Nemecké jednotky v regióne sú umiestnené na multinárodných základniach, čo znamená, že za všetky obranné opatrenia zodpovedá buď hostiteľská krajina, alebo velitelia základní, informoval hovorca. Personál Bundeswehru, teda nemeckej armády, nebol „bezprostredným cieľom“ odvetných iránskych útokov na základne, dodal.
Nemecké ministerstvo obrany uviedlo, že v Iraku, Jordánsku a Libanone je stále nasadených viac ako 200 vojakov. Okrem toho ozbrojené sily poskytujú styčný personál v Kuvajte a Katare pre misiu v Iraku, ako aj ďalších vojakov na podporu námornej operácie EÚ Aspides v Červenom mori.
Fregata Nordrhein-Westfalen, ktorá je na misii OSN, sa v súčasnosti nachádza pri Cypre.
Hovorca vlády Stefan Kornelius uviedol, že Nemecko je pripravené chrániť svojich vojakov, ale nezúčastňuje sa na vojne. „Hovoríme o sebaobrane Bundeswehru, sebaobrane vojakov, ktorí sú tam rozmiestnení. To znamená, že si vyhradzujeme právo chrániť našich vojakov v regióne, ak budú napadnutí,“ dodal.