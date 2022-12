Nemecko považuje návštevu Zelenského v USA za veľmi pozitívny signál

Berlín 21. decembra (TASR) - Nemecká vláda označila rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského navštíviť Biely dom za "veľmi pozitívny signál". Uviedol to v stredu hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Fakt, že Zelenskyj môže odcestovať zo svojej krajiny na prvú zahraničnú návštevu od začiatku ruskej invázie, je podľa Hebestreita "nádejným krokom". Ukrajinský prezident sa vo Washingtone stretne so svojím americkým kolegom Joeom Bidenom a vystúpi s prejavom pred americkým Kongresom.



Spojené štáty ešte pred príchodom Zelenského oznámili, že Ukrajine dodajú systémy protivzdušnej a protiraketovej obrany Patriot v rámci balíka vojenskej pomoci v hodnote 1,85 miliardy dolárov.



Hebestreit privítal toto rozhodnutie aj napriek tomu, že Berlín nedávno odmietol Kyjevu poskytnúť svoje systémy Patriot určené pre Poľsko. Pripomenul však, že Nemecko Ukrajine poskytlo iné systémy protivzdušnej obrany. Povedal tiež, že výcvik ukrajinských vojakov na obsluhu Patriotov by sa mohol uskutočniť v Európe, veľmi pravdepodobne v Nemecku.