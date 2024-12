Nemecko považuje za nevyhnutné uzavretie dohody medzi EÚ a Mercosurom

Brusel 3. decembra (TASR) - Pre Európsku úniu (EÚ) je nevyhnutné, aby tento týždeň dokončila obchodnú dohodu s latinskoamerickým združením Mercosur aj napriek odporu niektorých veľkých európskych štátov vrátane Francúzska. Vyhlásila to v utorok nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. TASR správu prevzala z AFP.



"Som presvedčená, že je nevyhnutné, aby Európska komisia teraz politicky dokončila dohodu o voľnom obchode s Mercosurom," povedala Baerbocková novinárom v Bruseli. Podľa nej je piatkový (6. 12.) samit juhoamerického bloku v Montevideu "pravdepodobne posledná príležitosť" tak urobiť.



EÚ sa v roku 2019 podarilo dosiahnuť dohodu so združením Mercosur (alebo Spoločný trh juhu - Mercado Común del Sur), do ktorého patria Brazília, Argentína, Paraguaj či Uruguaj. Dohodu však musia ratifikovať členské štáty európskeho bloku, pričom Francúzsko je proti nej. Obáva sa, že poškodí jeho poľnohospodársky sektor.



Obchodnú politiku pre celú EÚ určuje Európska komisia na čele s Ursulou von der Leyenovou na základe toho, na čom sa dohodne väčšina členských štátov EÚ. Brusel preto začal opäť vyvíjať tlak, aby dostal dohodu do cieľa.



Nemecko a Španielsko chcú rýchle dokončenie dohody, ktorá sa pripravovala 25 rokov, keďže prvé rokovania sa začali už v roku 1999. Vznikla by tak najväčšia zóna voľného obchodu na svete.



Francúzsko potrebuje, aby sa k nemu pripojili tri ďalšie krajiny EÚ na zablokovanie dohody. Poľsko sa už verejne postavilo na jeho stranu.



"Je najvyšší čas posunúť partnerstvo s krajinami Mercosuru na vyššiu úroveň," povedala Baerbocková. "Z nemeckej perspektívy je piatkový samit Mercosuru v Montevideu pravdepodobne poslednou príležitosťou na to," dodala s tým, že dotiahnutie dohody do úspešného konca by bolo víťazstvom pre obe strany.