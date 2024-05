Nemecko povolalo za kyberútoky veľvyslanca v Rusku na konzultácie

Berlín 6. mája (TASR) — Spolková vláda povolala nemeckého veľvyslanca v Moskve Alexandra Grafa Lambsdorffa do Berlína na konzultácie. Tento krok súvisí s kybernetickými útokmi na niektoré nemecké firmy a vládnucu sociálnodemokratickú stranu (SPD) pripisovanými Rusku. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie hovorkyne ministerstva zahraničných vecí.



Veľvyslanec by mal v Berlíne zostať týždeň a potom sa vrátiť do Ruska, spresnila hovorkyňa.



Takisto oznámila, že Nemecko nebude zastúpené na utorňajšej inaugurácii ruského prezidenta Vladimira Putina na jeho ďalšie šesťročné funkčné obdobie.



Nemecká vláda obvinila hackerskú skupinu APT 28, ktorá je napojená na ruskú vojenská tajnú služba GRU, z toho, že minimálne od marca 2022 počas dlhšieho obdobia využívala vtedy neznámu kritickú bezpečnostnú dieru v programe Microsoft Outlook používanom v centrále SPD. Terčom kybernetických útokov APT 28 boli údajne aj ministerstvá a spoločnosti pôsobiace v sektore logistiky, zbrojárstva, letectva a IT, ako rôzne nemecké nadácie a združenia.



Rezort nemeckej diplomacie si už 3. mája v tejto záležitosti predvolal chargé d‘affaires ruského veľvyslanectva.