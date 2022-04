Nemecko povolilo Česku dodať na Ukrajinu 58 bojových vozidiel pechoty

Berlín 1. apríla (TASR) - Nemecká vláda dala Českej republike povolenie, aby Ukrajine v súvislosti s inváziou ruskej armády dodala 58 bojových vozidiel pechoty. Pre agentúru DPA to v piatok potvrdil hovorca spolkového ministerstva obrany.



Obrnené vozidlá typu PbV-501 (v minulosti označované BMP-1) vybavené kanónom a guľometom pochádzajú z výzbroje armády bývalej Nemeckej demokratickej republiky (NDR) a boli štandardným vybavením armád krajín niekdajšej Varšavskej zmluvy, napísal denník Die Welt.



Po znovuzjednotení Nemecka sa dostali do vlastníctva nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehr), ktoré ich koncom 90. rokov najprv odovzdali švédskej armáde. Tá ich neskôr predala českej firme, ktorá sa aktuálne usiluje ich predať ukrajinskej armáde.



Na to, aby bolo možné vozidlá, ktoré pôvodne patrili Bundeswehru, poskytnúť tretej strane, je však potrebný súhlas nemeckej vlády. Rezort obrany ani denník Die Welt nespresnili, aká česká firma ich chce predať.



Noviny Welt am Sonntag však pripomenuli, že nemenovaná firma z Česka sa pokúšala tieto vozidlá predať ukrajinským ozbrojeným zložkám už v roku 2019. Vtedajšia vláda kancelárky Angely Merkelovej to však odmietla, aby neohrozila dialóg s Ruskom.



DPA dodáva, že dodávka obrnených vozidiel PbV-501 sa neuskutoční okamžite, keďže je ešte potrebné vykonať nevyhnutnú údržbu a opravy, čo bude trvať niekoľko týždňov.