Nemecko povolilo Poľsku dodať Ukrajine stíhačky MiG-29

Berlín 13. apríla (TASR) - Nemecká spolková vláda dala vo štvrtok Poľsku súhlas na dodanie piatich stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu. Oznámilo to nemecké ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Poľský rezort obrany sa k správe bezprostredne nevyjadril. Stíhačky MiG-29, ktoré Varšava získala od Nemecka, pochádzajú zo zásob niekdajšej Nemeckej demokratickej republiky (NDR). Podľa zmlúv o predaji vojenského vybavenia je na ich reexport do inej krajiny potrebné nemecké povolenie.



O povolenie dodať lietadlá na Ukrajinu Poľsko požiadalo Nemecko len vo štvrtok. Skutočnosť, že Berlín odobril žiadosť ešte v ten istý deň, podľa nemeckého ministra obrany Borisa Pistoriusa dokazuje, že na Nemecko sa dá spoľahnúť.



Nemecko predalo Poľsku 23 stíhačiek MiG-29 z výzbroje bývalej NDR. Jacek Siewiera, bezpečnostný poradca poľského prezidenta Andrzeja Dudu, koncom marca povedal, že poľské vzdušné sily majú z týchto lietadiel ešte zhruba desať kusov.



Duda minulý týždeň oznámil, že Poľsko dodá Kyjevu dovedna 14 stíhačiek MiG-29. Varšava doručila na Ukrajinu už štyri stíhačky tohto typu a štyri ďalšie sú v procese odovzdávania. Ďalších šesť sa momentálne pripravuje, pričom podľa Dudu by mohli byť dodané už v blízkom čase. Zvyšné stroje majú nateraz zostať v poľských ozbrojených silách, a to dovtedy, kým ich nenahradia moderné stíhačky, ktoré si Varšava objednala od Južnej Kórey a USA.



Duda vtedy tiež poznamenal, že ak to bude potrebné, Poľsko bude ochotné poskytnúť ukrajinským silám celú svoju letku 28 stíhačiek MiG-29. Okrem Poľska dodalo ukrajinským silám štyri stíhačky MiG-29 aj Slovensko.