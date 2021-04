Nemecko požaduje, aby sa Sýria zodpovedala za chemické zbrane a útoky

Berlín 12. apríla (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v pondelok požiadal sýrsku vládu o vysvetlenie po tom, čo Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) po vyšetrovaní informovala, že sýrsky režim použil pri útoku v roku 2018 chemickú zbraň chlór. Maas požadoval aj to, aby bola sýrska vláda braná na zodpovednosť. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Nám je jasné, že takéto nepochybné porušovanie medzinárodného práva nemôže zostať bez následkov," napísal Maas vo vyhlásení po zverejnení správy OPCW, medzinárodnej dozorujúcej organizácie.



OPCW v pondelok v správe z vyšetrovania uviedla, že vzdušné sily sýrskeho režimu použili chemickú zbraň chlór pri útoku na severozápadné mesto Sarákib v roku 2018.



Táto správa je už druhá, ktorú vypracovali vyšetrovacie tímy vytvorené dozorujúcou organizáciou (OPCW) so sídlom v Haagu. Tá má novú právomoc - môže už pripísať vinu za útoky.



Vyšetrovatelia OPCW vypočuli 30 svedkov, analyzovali vzorky odobraté z miesta útoku, preverili príznaky hlásené obeťami a zdravotníkmi a preskúmali aj satelitné zábery. Na základe tohto všetkého dospeli k záverom v správe.



Štáty OPCW budú tento mesiac hlasovať, či uvalia sankcie na Sýriu vrátane pozastavenia jej hlasovacích práv v organizácii za to, že nedodržala pravidlá OPCW.



"Všetky členské štáty OPCW sú teraz vyzvané, aby reagovali na tieto pokračujúce sýrske porušenia Dohovoru o chemických zbraniach," uviedol Maas. Zároveň vyzval vlády, aby "využili dostupné prostriedky v rámci Dohovoru a vynútili si rešpekt Sýrie".



Sýria stále popiera používanie chemických zbraní a trvá na tom, že všetky svoje zásoby odovzdala v súlade s dohodou z roku 2013.



Tím OPCW vydal prvú správu pred rokom a uviedol v nej, že vzdušné sily sýrskeho prezidenta Bašára Asada použili v marci 2017 vysoko toxickú nervovoparalytickú bojovú látku sarin a tiež chlór pri dvoch útokoch na dedinu Latámina.