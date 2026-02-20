< sekcia Zahraničie
Nemecko požaduje od Turecka, aby prepustilo novinára Deutsche Welle
Uludaga vo štvrtok večer v Ankare zadržala polícia pre podozrenia zo šírenia zavádzajúcich informácií a urážanie tureckého štátu, inštitúcií a prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.
Autor TASR
Berlín 20. februára (TASR) - Nemecký minister kultúry Wolfram Weimer v piatok vyzval Turecko, aby okamžite prepustilo zadržiavaného spravodajcu nemeckej stanice Deutsche Welle (DW) Alicana Uludaga. Obvinenia vznesené voči nemu označil za nepodložené, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Žurnalistická práca nie je trestným činom. Obvinenia voči Uludagovi sú nepodložené. Musí byť prepustený,“ vyhlásil Weimer. „Deutsche Welle a jej zamestnanci musia mať v Turecku možnosť slobodne pracovať a nezávisle informovať,“ dodal.
Hovorca nemeckej vlády Sebastian Hille uviedol, že je incidentom „hlboko znepokojený“. Poukázal na to, že stav slobody tlače v Turecku je znepokojujúci už roky.
Uludaga vo štvrtok večer v Ankare zadržala polícia pre podozrenia zo šírenia zavádzajúcich informácií a urážanie tureckého štátu, inštitúcií a prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Policajti spravodajcovi prehľadali byt a zaistili jeho IT vybavenie. Následne ho previezli do Istanbulu, kde by sa mal postaviť pred sudcu.
Obvinenia sa podľa nemeckého vysielateľa týkajú jeho príspevku na sociálnej sieti X spred približne roka a pol. V ňom kritizoval opatrenia tureckej vlády vedúce k prepusteniu podozrivých militantov džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).
