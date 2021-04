Nemecko kritizuje pozastavenie aktivít Navaľného nadácie

Berlín 26. apríla (TASR) – Nemecko odsúdilo v pondelok nariadenie ruskej prokuratúry, ktoré pozastavuje činnosť Fondu boja proti korupcii väzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného, ako aj sieť jeho regionálnych štábov. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie hovorcu nemeckej dvlády Steffena Seiberta.



„Používanie nástrojov boja proti teroru voči politicky neželaným názorom nie je v žiadnom prípade v súlade s princípmi právneho štátu," povedal hovorca kancelárky Angely Merkelovej.



Mestský súd v Moskve v pondelok pozastavil činnosť dvoch nadácií spájaných s väzneným ruským opozičným politikom Alexejom Navaľným i jeho štábov pôsobiacich v ruských regiónoch. Rozhodnutie súdu bude platiť dovtedy, kým nebude známy verdikt tohto súdu v konaní o vyhlásení týchto subjektov za extrémistické organizácie.



Rozhodnutie mestského súdu v Moskve sa týka okrem nadácie Fondu boja proti korupcii aj Fondu na ochranu práv občanov (FZPG) a tiež politických štábov jeho hnutia pôsobiacich v rôznych ruských mestách.



Rusko na zoznam extrémistických organizácií momentálne zaraďuje 33 subjektov vrátane hnutia Islamský štát (IS), al-Káidy či Jehovových svedkov. Za podieľaní sa na aktivitách zakázaných skupín hrozia dlhoročné tresty väzenia.



Navaľného, najvýraznejšieho oponenta ruského prezidenta Vladimira Putina, vzali do väzby 17. januára ihneď po tom, ako sa do vlasti vrátil z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou typu novičok. Navaľnyj z útoku viní Kremeľ, no Moskva všetky obvinenia odmieta. Jeho zadržanie a odsúdenie vyvolalo v Rusku sériu protestov.