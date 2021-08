Nemecko pozastavilo deportácie do Afganistanu

Berlín 11. augusta (TASR) - Nemecko dočasne zastavilo deportácie neúspešných žiadateľov o azyl späť do Afganistanu. Dôvodom je nestabilná situácia v krajine. Oznámilo to v stredu spolkové ministerstvo vnútra. Správu priniesli agentúry DPA a AFP.



"Vzhľadom na aktuálny vývoj bezpečnostnej situácie sa minister vnútra (Horst Seehofer) rozhodol predbežne pozastaviť deportácie do Afganistanu," napísal na sociálnej sieti Twitter hovorca rezortu Steve Alter.



Bezpečnostná situácia v nepokojnej krajine sa od rozhodnutia o stiahnutí medzinárodných vojakov v polovici apríla dramaticky zhoršila, uvádza DPA. Militantné islamistické hnutie Taliban doteraz získalo kontrolu nad deviatimi provinčnými hlavnými mestami.



Zastavenie deportácií žiadalo v otvorenom liste 26 ľudskoprávnych či humatinárnych organizácií vrátane Amnesty International, Pro Asyl alebo Caritas.



Od roku 2016 z Nemecka do Afganistanu deportovali viac ako 1000 migrantov, väčšinou páchateľov trestných činov, pripomína DPA.