Berlín 30. marca (TASR) - Nemecko pozastavilo deportácie migrantov do Afganistanu z dôvodu pandémie koronavírusu. Pre agentúru DPA to potvrdilo nemecké ministerstvo vnútra.



O pozastavenie deportácií požiadali afganské úrady.



Afganské ministerstvo zdravotníctva varovalo, že koronavírus môže vo vojnou zmietanej krajine zabiť viac ako 100.000 ľudí.



Afganistan dosiaľ oficiálne potvrdil 170 prípadov nákazy a štyri úmrtia.



Posledné lietadlo s migrantmi smerujúce do Afganistanu vzlietlo z Nemecka 12. marca. Nemecko celkovo vrátilo do Afganistanu 907 migrantov.



Nemecká vládna komisárka pre migráciu, utečencov a integráciu Annette Widmannová-Mauzová navrhla, aby štát umožnil žiadateľom o azyl pracovať. Migranti by tak mohli pomôcť vyplniť medzery na pracovnom trhu, ktoré vznikli v dôsledku pandémie.



Na túto skutočnosť upozornilo v liste aj viac ako 40 humanitárnych organizácií.



"Vláda vie letecky zabezpečiť repatriáciu desaťtisícov nemeckých občanov. Týmto spôsobom môžeme priniesť migrantov z Grécka," píše sa v liste.



Už sedem členských štátov Európskej únie sa zaviazalo odľahčiť preplnené tábory migrantov v Grécku. Rozdeliť by si mali celkom 1600 ľudí vo veku pod 18 rokov. Humanitárne organizácie však upozornili, že naďalej ide iba o sľub.