Nemecko pozastavilo dohodu o vydávaní osôb s Hongkongom

Berlín 31. júla (TASR) – Nemecko pozastavilo platnosť zmluvy s Hongkongom o vydávaní osôb. Oznámil to v piatok v Berlíne nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas.



Berlín tak urobil po tom, čo hongkonské úrady v piatok o rok odložili voľby do tamojšej legislatívnej rady, ktoré sa mali konať v septembri, uviedla agentúra DPA.



"Opakovane sme jasne vyjadrili, že očakávame, že Čína bude plniť svoje záväzky," uviedol Maas s tým, že medzi ne patrí napríklad právo na slobodné a spravodlivé voľby v Hongkongu.



"Rozhodnutie hongkonskej vlády (zo štvrtka) vylúčiť dvanásť opozičných kandidátov a odložiť voľby legislatívnej rady je ďalším zásahom do práv občanov Hongkongu," uviedol vo svojom vyhlásení Maas.



Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová odklad volieb, ktoré boli naplánované na 6. septembra, zdôvodnila aktuálnou koronavírusovou krízou, keďže počet nových prípadov nákazy sa v poslednom období výrazne zvýšil. "Pandémia predstavuje pre Hongkong vážne nebezpečenstvo," povedala Lamová.



Voľby sa v Hongkongu boli preložené až na 5. septembra 2021. Kritici hongkonského vedenia v tomto kroku vidia pokus vyhnúť sa politickej blamáži, keďže nespokojnosť obyvateľov tejto bývalej britskej kolónie so súčasnou vládou narastá - jedným z dôvodov je aj kontroverzný zákon o národnej bezpečnosti pre Honkong, ktorý schválil koncom júna čínsky parlament.



Tento sporný zákon zakazuje v Hongkongu aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť zameranú voči ústrednej vláde v Pekingu, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus. Podľa predstaviteľov hongkonskej demokratickej opozície je namierený voči nim.



Už začiatkom júla dočasne zrušili zmluvy o vydávaní osôb s Hongkongom aj Británia, Austrália a Kanada. Čína v reakcii v utorok vyhlásila, že zruší dohody o vydávaní osôb, ktoré Hongkong uzavrel s Kanadou, Austráliou a Britániou.