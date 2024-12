Nemecko pozastavilo konania o udeľovanie azylu Sýrčanom

Berlín 9. decembra (TASR) - Nemecko v pondelok pozastavilo rozhodovanie o žiadostiach Sýrčanov o azyl. Stalo sa tak v súvislosti s "nejasnou situáciou" v Sýrii po zosadení prezidenta Bašára Asada. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová v súvislosti so zosadením prezidenta Sýrie vyhlásila, že "koniec brutálnej tyranie diktátora Asada je veľkou úľavou pre mnohých ľudí, ktorí trpeli mučením, vraždením a terorom".



Ministerka ďalej dodala, že "mnohí utečenci, ktorí našli ochranu v Nemecku, majú teraz konečne nádej vrátiť sa do svojej sýrskej vlasti a obnoviť svoju krajinu."



"Vzhľadom na nejasnú situáciu je správne, že Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (BAMF) dnes pozastavil rozhodovanie v konaniach o azyl, ktoré stále prebiehajú, kým sa situácia nevyjasní," oznámila vo vyhlásení Faeserová.



"Konkrétne možnosti návratu sa v súčasnosti nedajú predpovedať a bolo by neprofesionálne o nich v takejto nestabilnej situácii špekulovať," uviedla Faeserová.



V Nemecku podľa ministerstva vnútra žije v súčasnosti 974.136 osôb so sýrskou štátnou príslušnosťou.



BAMF zaznamenal tento rok do konca novembra 72.420 žiadostí Sýrčanov o azyl, pričom ešte o 47.270 žiadostiach o udelenie azylu úrad doposiaľ nerozhodol.



Agentúra Reuters píše, že rozhodnutie prichádza pred predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa v Nemecku uskutočnia vo februári. V predvolebných prieskumoch vedú krajne pravicové a konzervatívne strany. Podľa piatkového prieskumu spoločnosti Infratest Nemci považujú migráciu za druhý najpálčivejší problém, s ktorým sa krajina potýka.