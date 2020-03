Nemecko pozastavuje programy prijímania utečencov, aj tých z Turecka

Berlín 18. marca (TASR) - Nemecko pozastavilo svoje programy prijímania utečencov vrátane dohody s Tureckom. V stredu o tom informovalo ministerstvo vnútra v Berlíne, píše agentúra AFP. Opatrenie nemeckej vlády prichádza v čase pandémie nového typu koronavírusu, v dôsledku ktorej sa spoločne s ostatnými krajinami aj Európska únia rozhodla uzavrieť svoje vonkajšie hranice.



Nemecké ministerstvo vnútra zastavilo programy týkajúce sa presídľovania utečencov "z dôvodu obmedzení uvalených na cestovanie", uviedol hovorca ministerstva a dodal, že k ich obnoveniu dôjde, "keď to bude možné".



Od roku 2012 Nemecko prijíma utečencov z táborov v krajinách ako Turecko či Libanon. Deje sa tak v rámci tzv. programu presídľovania, ktorého cieľom je každoročne pomôcť približne 5000 ľuďom.



Berlín taktiež prijíma utečencov zo Sýrie v rámci dohody medzi Európskou úniou a Tureckom o prijatí jedného Sýrčana z táborov na tureckom území za každého Sýrčana vráteného z Grécka do Turecka.



Počet obetí nového koronavírusu SARS-CoV-2 v Európe je už vyšší ako v Ázii, odkiaľ sa rozšíril do celého sveta. Vyplýva to z bilancie agentúry AFP, podľa ktorej Európa v stredu na poludnie zaznamenala najmenej 3421 úmrtí spojených s novým koronavírusom, kým v Ázii ich je 3384.



Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom vo svete prekročil hranicu 200.000.