NÁRODNÝ PARK STÁLE V PLAMEŇOCH:Požiar v Saskom Švajčiarsku sa rozšíril

Bad Schandau 28. júla (TASR) - Lesný požiar v nemeckom Národnom parku Saské Švajčiarsko sa ďalej šíri severne od doterajšej oblasti medzi vrchom Grosser Winterberg a riekou Grosser Zschandbach. Vo štvrtok ráno to oznámil hovorca okresu Saské Švajčiarsko-Východné Krušné hory Thomas Kunze, na ktorého sa odvoláva agentúra DPA



Kunze uviedol, že momentálne nie je možné povedať, či okrem piatich doterajších miest požiaru vzniklo ďalšie nové ohnisko. V nasadení je 275 hasičov, pričom počas dňa sa ich počet ešte zvýši. Požiar na ploche zhruba 250 hektárov pomáha hasiť aj osem vrtuľníkov.



Lesný požiar sa na nemecké územie rozšíril v pondelok z českého Národného parku České Švajčiarsko, kde vypukol v nedeľu skoro ráno. Od utorka platí v meste Bad Schandau výstraha pred katastrofami a turisti sa tejto oblasti majú vyhýbať. V okrese Saské Švajčiarsko-Východné Krušné hory platí až do odvolania zákaz vstupu do lesov. Od stredajšieho večera tam už podľa údajov miestnych úradov nehrozí, že by sa plamene rozšírili na priľahlé oblasti.



Ako vo štvrtok skoro ráno informovali na svojej webovej stránke hasiči českého Úsťanského kraja, na rozdiel od Nemecka sa v Českom Švajčiarsku požiar počas noci nerozšíril. Hasičom sa darí udržať hranicu požiaru na ploche 5 x 2 km, čiže 1000 ha.



Pomocou ťažobných strojov sa podarilo vytvoriť bezpečnostný pás na Českej ceste. Hasiči sa zamerali na ochranu evakuovaných obcí Janov a Hřensko. V priebehu stredy likvidovali dve veľké nové ohniská pri Malej Pravčickej bráne a hoteli Zámeček pri obci Vysoká Lípa. Osem vrtuľníkov a dve lietadlá AN-2 doplnili aj dva talianske stroje Canadair CL-415, ktoré sa ráno zapoja do hasiacich prác. Vodu budú naberať z jazera Milada, priblížili hasiči.