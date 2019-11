Nemeckí pravicoví extrémisti hrozia smrťou dvom politikom Zelených

Berlín 2. novembra (TASR) - Pravicoví extrémisti sa vyhrážajú smrťou dvom nemeckým politikom zo strany Zelených. Jej bývalý predseda Cem Özdemir a podpredsedníčka Spolkového snemu (Bundestag) Claudia Rothová dostali výhražné e-maily podpísané skupinou s názvom Atomwaffen Division Deutschland 27. októbra a sú navzájom prepojené, informovali v sobotu noviny mediálnej skupiny Funke.



"Hrozba môže byť tentoraz namierená proti Cemovi a mne, je však ďalšou v dlhom zozname pokusov o zastrašovanie — miestnych politikov a občianskej spoločnosti, židov a moslimov, umelkýň a prisťahovalcov," povedala Rothová. Dodala, že ani takéto vyhrážky ju neodradia od záväzku budovať "rozmanitú a kozmopolitnú spoločnosť".



V e-maili adresovanom 53-ročnému poslancovi Bundestagu Özdemirovi sa okrem iného píše: "V súčasnosti plánujeme, ako a kedy vás popravíme, na nasledujúcom verejnom zhromaždení? Alebo vás odchytíme v mieste bydliska."



Özdemir o maili informoval políciu Bundestagu a Spolkový kriminálny úrad (BKA). Už dlhší čas má policajnú ochranu, keďže je ostrým kritikom tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a v minulosti sa mu za to vyhrážali tureckí nacionalisti.



V USA existuje od roku 2015 pravicová neonacistická skupina Atomwaffen Division (AWD). Aktívna je najmä v južnej časti Spojených štátov a má do 100 členov. Jej prívrženci sú podozriví z piatich vrážd. Postupne sa však rozšírila aj do Británie, Kanady a pobaltských štátov.



V júni 2018 vydala skupina propagandistické video v nemčine a angličtine s názvom "AWD Deutschland: Die Messer werden schon gewetzet" (AWD Nemecko: Nože sa už brúsia), v ktorom oznámila založenie bunky alebo pobočky v Nemecku a sľúbila "dlhý boj".



V júni tohto roka zavraždil pravicový extrémista lokálneho konzervatívneho politika v meste Kassel Waltera Lübckeho. V roku 2018 boli politici a úradníci v Nemecku 1256-krát obeťami politicky motivovaných trestných činov. Medzi nimi bolo 43 násilných deliktov. Polícia pripísala 517 z týchto trestných činov na pravicovej a 222 ľavicovej scéne.