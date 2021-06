Obhajca varoval, že jeho klient môže vo väzbe spáchať samovraždu

Würzburg 27. júna (TASR) - Obhajca muža obvineného zo smrteľného útoku nožom v juhonemeckom meste Würzburg uviedol, že jeho klient je náchylný, že v cele predbežného zadržania spácha samovraždu. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.



"Čo som si všimol je, že je v zjavnej psychologickej nepohode," povedal právnik Hanjo Schrepfer pre DPA. Rovnaké nebezpečenstvo predpokladajú i vyšetrovatelia. "Príslušná väznica bola informovaná, že (obvinený) sa môže pokúsiť ublížiť si," povedal hovorca kriminálnej polície v Mníchove. Aké preventívne opatrenia boli v tejto súvislosti prijaté, nespresnil.



Právnik dodal, že momentálne čaká na to, aby mohol nahliadnuť do vyšetrovacích spisov. Ako približuje DPA, v takýchto prípadoch to trvá sedem až desať dní. "Potrebujem výpovede svedkov," zdôraznil Schrepfer s tým, že dovtedy nemá veľký zmysel sa s jeho klientom o tom, čo sa stalo, zhovárať.



Migrant pochádzajúci zo Somálska čelí obvineniam z trojnásobnej vraždy, šesťnásobného pokusu o vraždu a závažného ublíženia na zdraví a v jednom prípade z úmyselného ublíženia na zdraví. Pri piatkovom útoku v centre bavorského Würzburgu prišli o život tri ženy vo veku 24, 49 a 82 rokov a siedmi ľudia utrpeli zranenia.



Okrem toho, či je muž duševne chorý, vyšetrovatelia skúmajú i možnosť, či bol muž radikalizovaný a konal v mene teroristickej organizácie Islamský štát (IS), keďže podľa svedkov zakričal "Alláhu akbar", čo v arabčine znamená "Boh je veľký".