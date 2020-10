Nemci pre cestujúcich z rizikových oblastí zavedú povinnú karanténu

Berlín 14. októbra (TASR) - Pre cestujúcich, ktorí sa vracajú do Nemecka z rizikových oblasti v zahraničí, bude od 8. novembra platiť povinnosť absolvovať desaťdňovú karanténu, informovala v stredu agentúra DPA.



Hovorca spolkovej vlády Steffen Seibert povedal, že podrobnosti karanténnych opatrení upravuje nariadenie, na ktorom sa vláda dohodla v stredu.



Navrátilci z rizikových oblastí musia v súčasnosti ísť v Nemecku do 14-dňovej karantény, kým nemajú negatívny test na koronavírus SARS-COV-2. Vyhnúť sa jej môžu, ak si so sebou prinesú takýto negatívny test, ktorý nie je starší ako 48 hodín.



Na základe nových opatrení musí podľa Seiberta okamžite po návrate začať desaťdňovú karanténu každý, kto sa v období desiatich dní pred svojím návratom nachádzal v krajine alebo oblasti, ktorú Inštitút Roberta Kocha (RKI) zaradil medzi rizikové. Takisto sa musí nahlásiť zdravotníckym úradom.



Test na prítomnosť nákazy môže absolvovať najskôr po piatich dňoch. V prípade negatívneho výsledku testu sa končí povinnosť karantény.



O výsledku testu však musia byť informované zdravotnícke úrady a ľudia musia absolvovať ďalší test v prípade, že sa u nich aj napriek predchádzajúcemu negatívnemu testu v priebehu nasledujúcich desiatich dní objavia príznaky.



V Nemecku pribudlo do stredy 5132 novoinfikovaných, čo je najviac za 24 hodín od apríla. Pribudlo i 43 úmrtí, vyplýva z údajov Inštitútu Roberta Kocha zo stredy rána.



Zdroje nákazy sa podľa Seiberta vo väčšine prípadov nachádzajú na území Nemecka a len približne desať percent všetkých prípadov prichádza zo zahraničia.



Aktuálne je na nemeckom zozname rizikových krajín a oblastí päť slovenských krajov - Bratislavský, Žilinský, Prešovský, Nitriansky a Trnavský kraj.



Za rizikové označuje Berlín tie krajiny, v ktorých počet nových prípadov nákazy prekročí 50 na 100.000 obyvateľov za posledných sedem dní. Momentálne to platí celkovo pre 127 krajín a čiastočne pre 15 ďalších.