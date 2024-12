Nemecko: Pre Gruzínsko sú dvere do EÚ stále otvorené

Berlín 2. novembra (TASR) - Nemecko v pondelok vyhlásilo, že naďalej podporuje kandidatúru Gruzínska na členstvo v Európskej únii (EÚ). V gruzínskom hlavnom meste Tbilisi totiž pokračujú demonštrácie tisícov ľudí proti rozhodnutiu vlády o pozastavení prístupových rozhovorov s EÚ do roku 2028. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Dvere do Európy zostávajú pre Gruzínsko naďalej otvorené. Dôležité však je, aby sa Gruzínsko rozhodlo ísť touto cestou a aby ľudia, ktorých vidíme protestovať, chceli ísť touto cestou," oznámil hovorca nemeckej diplomacie Sebastian Fischer.



Počas protestov dochádza k stretu medzi prodemokratickými demonštrantmi a políciou a preto "so znepokojením sledujeme vývoj situácie", povedal Fischer. Podľa jeho slov protesty dokazujú, že "mnohí ľudia v Gruzínsku si stále želajú budúcnosť v EÚ".



Podľa hovorcu Nemecko "dalo opakovane najavo, že podporujeme prístupový proces Gruzínska do EÚ a v budúcnosti vidíme krajinu ako súčasť Európskej únie".



Pozastavenie rokovaní s EÚ až do roku 2028 ohlásil vo štvrtok gruzínsky premiér Irakli Kobachidze. V reakcii na oznámenie vypukli ešte v ten večer v krajine masové protesty.