Nemecko pre napätie na Blízkom východe znižuje počet vojakov v Iraku
Vojaci, ktorí nie sú naliehavo potrební pre misiu, sú z dôvodu nárastu napätia v regióne dočasne sťahovaní z hlavného mesta irackého Kurdistanu.
Autor TASR
Berlín 5. februára (TASR) - Nemecké ozbrojené sily z bezpečnostných dôvodov znižujú počet svojich vojakov nasadených v severnom Iraku. Tento krok podľa agentúry DPA prichádza v čase zvyšujúceho sa napätia v regióne Blízkeho východu, píše TASR.
Vojaci, ktorí nie sú naliehavo potrební pre misiu, sú z dôvodu nárastu napätia v regióne dočasne sťahovaní z hlavného mesta irackého Kurdistanu, Arbílu, oznámilo operačné velenie nemeckej armády. Presný počet sťahovaných vojakov známy nie je.
Podľa nemeckého časopisu Der Spiegel je tento krok reakciou na riziko vypuknutia vojenského konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Berlín preto plánuje značne znížiť svoju vojenskú prítomnosť v severnom Iraku, napísal časopis s odvolaním sa na parlamentný brífing.
Operačné velenie krok označilo za preventívny s tým, že nemecký kontingent v Iraku bude pokračovať v plnení svojich hlavných úloh so zostávajúcimi príslušníkmi. Krok je podľa neho úzko koordinovaný s medzinárodnými partnermi taktiež zapojenými do misie.
Agentúra DPA pripomína, že Nemecko je zapojené do medzinárodnej misie na podporu Iraku, kde okrem iného pomáha s výcvikom irackých ozbrojených síl s cieľom zabrániť opätovnému vzostupu džihádistickej skupiny Islamský štát (IS).
Misia sa sústreďuje hlavne v meste Arbíl, hoci Der Spiegel uvádza, že približne 300 nemeckých vojakov bolo nasadených aj inde, najmä v susednom Jordánsku.
