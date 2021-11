V Nemecku uzavreli diaľnicu A3 pre nekontrolovateľnú jazdu kamióna

Berlín 14. novembra (TASR) - Približne desaťkilometrový úsek jednej z hlavných nemeckých diaľnic – Bundesautobahn 3 (A3) – museli v sobotu večer uzatvoriť po tom, čo vodič jedného kamióna stratil počas jazdy z dôvodu zdravotných problémov kontrolu nad svojím vozidlom a zanechal za sebou asi 30-kilometrov dlhú spúšť v podobe zničených zvodidiel. Na základe policajných informácií o tom v nedeľu napísala agentúra DPA.



K nehode a následnému uzavretiu cestnej komunikácie došlo na úseku Frankfurt nad Mohanom – Norimberg. Polícia uviedla, že 48-ročný vodič narazil viackrát do diaľničného ochranného zábradlia a navyše, napriek upozorňujúcim dopravným značkám a značeniam, sa mu podarilo prejsť aj naprieč jedným bližšie neurčeným staveniskom.



Niektoré z cestných ochranných zátarás boli jazdou kamióna vyvrhnuté takou silou, že vyleteli až do protismerného prúdu diaľnice, opisuje DPA.



Policajtom sa vodiča podarilo zastaviť pri bavorskom meste Würzburg. Okamžite ho previezli do nemocnice. Incident si iné zranené osoby nevyžiadal a doprava bola presmerovaná na iné diaľnice.