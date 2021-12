Nemecko pre variant omikron sprísni pred Silvestrom opatrenia

Berlín 21. decembra (TASR) - Nemecko v súvislosti s rýchlo sa šíriacim koronavírusovým variantom omikron zavedie v nadchádzajúcom týždni ďalšie epidemiologické opatrenia. Na súkromných večierkoch sa bude môcť stretnúť iba desať zaočkovaných hostí a veľké športové podujatia sa budú konať bez divákov.



Zmeny, na ktorých sa v utorok na zasadnutí dohodli nemecký kancelár Olaf Scholz a premiéri 16 spolkových krajín, by mali nadobudnúť účinnosť najneskôr 28. decembra, informovali agentúry DPA a AFP.



"Nie je vhodný čas na oslavy a príjemné večery s množstvom ľudí," povedal Scholz. Dodal, že od 28. decembra sa veľké organizované podujatia vrátane futbalových zápasov budú konať bez divákov. Zatvorené budú aj nočné kluby.



Na súkromných stretnutiach sa bude môcť naraz stretnúť najviac desať ľudí s výnimkou detí do 14 rokov. Opatrenie sa vzťahuje aj na zaočkované osoby, ako i na tých, ktorí ochorenie COVID-19 už prekonali.



Scholz uviedol, že Nemecko čelí piatej vlne pandémie v dôsledku nového variantu omikron. "Neskončí to tak skoro, ako sme dúfali," skonštatoval.