Nemecko prijme detských utečencov, ak sa zapoja aj iné krajiny EÚ

Berlín 4. marca (TASR) - Nemecko prijme detských utečencov z táborov na gréckych ostrovoch v Egejskom mori len vtedy, ak sa do humanitárnej akcie tohto druhu zapoja aj iné krajiny Európskej únie. Oznámil to v stredu hovorca nemeckého ministerstva vnútra Steve Alter, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



"Nemecko sa nebude rozhodovať samostatne. Skôr je potrebné, aby sa na spôsobe riešenia tejto situácie dohodlo viacero členských štátov (Únie)," povedal Alter novinárom v Berlíne.



Ďalšou podmienkou, ktorú stanovil spolkový minister vnútra Horst Seehofer, je zavedenie účinných kontrol na vonkajšej hranici EÚ medzi Gréckom a Tureckom. Prerozdeľovať utečencov z Grécka medzi iné krajiny EÚ dovtedy nie je možné, vyjadril sa hovorca. Inak by prišli do Grécka ďalší migranti a "rozbehlo by sa niečo, čo by sa nedalo ďalej kontrolovať".



Seehofer vyhlásil, že pokiaľ ide o myšlienku prijatia neplnoletých utečencov, Nemecko sa chce zapojiť do "koalície ochotných", ktorej súčasťou nemusí byť všetkých 27 členov EÚ.



Dolnosaský premiér Stephan Weil sa obrátil v utorok na Seehofera s výzvou, aby spolková vláda umožnila jednotlivým spolkovým krajinám prijatie utečencov z táborov v Grécku, ktoré čelí v týchto dňoch novému náporu na hranici s Tureckom. Podľa Weila sú Dolné Sasko a ďalšie štyri spolkové krajiny Nemecka, podobne ako aj niektoré členské štáty EÚ, pripravené prevziať utečencov z preplnených táborov na gréckom ostrove Lesbos, a to obzvlášť deti potrebujúce ochranu. Na takýto krok je však potrebný súhlas na spolkovej úrovni.



Podľa Weila by malo ísť o "riadené" prijímanie takýchto osôb, ako dlhodobo požaduje príslušný úrad OSN. Neopakovala by sa tak situácia z rokov 2015 a 2016, keď sa prebojovali do Nemecka predovšetkým tí silnejší, teda mladí muži.



Seehofer z konzervatívnej Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU) však medzitým varoval pred ešte horším scenárom, ako bola kríza z roku 2015, keď prišlo do Nemecka zhruba 890.000 migrantov. Za prijatie utečencov sa prihovárajú zástupcovia nemeckých strán Zelených, sociálnych demokratov a Ľavice.