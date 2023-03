V Nemecku očakávajú mimoriadne silný vietor a sneženie

Offenbach 14. marca (TASR) - Pred silným vetrom v dôsledku prechodu studeného frontu varovali v utorok meteorológovia v Nemecku. S nárazmi vetra so silou hurikánu je potrebné počítať predovšetkým na svahoch Álp a pohorí Schwarzwald na juhozápade krajiny, upozornila nemecká meteorologická služba (DWD).



V nižších polohách sa podľa agentúry DPA očakáva víchrica a dažďové zrážky, kým v pohorí Harz a na Stredonemeckej vysočine zaznamenali sneženie.



Na východe a juhovýchode Nemecka varovali meteorológovia pred búrkami.



Studený front by mal v priebehu utorka prechádzať cez územie Nemecka zo západu na východ, spresňuje DPA. Podľa DWD to prinesie aj značný pokles teplôt. Kým v utorok bude na východe krajiny najvyššia hodnota teploty 16 stupňov Celzia, na stredu je už predpoveď v rozmedzí najviac tri až deväť stupňov.



Už v noci na stredu pritom hrozí mráz a poľadovica, v niektorých oblastiach aj sneženie. Silný vietor, ktorý by mal v nárazoch dosahovať až 115 kilometrov za hodinu, by mal v noci z utorka na stredu ustať, uviedli meteorológovia.