Nemecko pred rokovaniami pochybuje o ochote Ruska robiť kompromisy
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že sa počas stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Davose dohodli na podobe povojnových bezpečnostných záruk USA pre Ukrajinu.
Autor TASR
Berlín 23. januára (TASR) - Nemecko pochybuje o ochote Ruska pristúpiť na kompromisy vedúce k ukončeniu vojny na Ukrajine. Hovorca nemeckej vlády Steffen Meyer to uviedol pred piatkovými rokovaniami v Spojených arabských emirátoch (SAE), na ktorých sa majú zúčastniť zástupcovia Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Naďalej pretrvávajú zásadné otázky o tom, do akej miery je Rusko skutočne pripravené ustúpiť zo svojich maximalistických požiadaviek,“ poznamenal Meyer. Rusko v piatok zopakovalo požiadavku, aby sa ukrajinské sily stiahli aj zo zvyšných častí ukrajins Donbasu.
Podľa Meyera musí byť každá prípadná dohoda „zameraná na dosiahnutie dlhodobého a udržateľného mieru“. „Nič by sme nezískali, keby mierová dohoda Rusku len poskytla čas na vydýchnutie a umožnila mu neskôr začať nové útoky. Práve preto sa veľmi intenzívne zameriavame na otázku bezpečnostných záruk,“ zdôraznil.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že sa počas stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Davose dohodli na podobe povojnových bezpečnostných záruk USA pre Ukrajinu, bližšie podrobnosti však neuviedol.
Hovorca nemeckej vlády sa odmietol vyjadriť k ostrej kritike Zelenského, ktorý vo svojom prejave na Svetovom ekonomickom fóre v Davose obvinil Európsku úniu z nedostatku „politickej vôle“ pri vzdorovaní ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.
