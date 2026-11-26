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Pred súd v Nemecku sa postaví údajná ruská špiónka
Podľa prokuratúry využívala kontakty na ministerstve obrany a zisťovala informácie o vojenskej pomoci Ukrajine, testovaní dronov a zbrojárskom priemysle.
Autor TASR
Berlín 26. novembra (TASR) - Žena obvinená zo špionáže pre Rusko sa vo štvrtok mala postaviť pred súd v Berlíne. Začiatok procesu sa však pre jej zdravotné problémy oneskoril. Jej zatknutie v januári vyvolalo diplomatický spor medzi Nemeckom a Ruskom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Obžalovanou je 57-ročná nemecko-ukrajinská podnikateľka Ilona W. Podľa prokuratúry využívala kontakty na ministerstve obrany a zisťovala informácie o vojenskej pomoci Ukrajine, testovaní dronov a zbrojárskom priemysle. Dôstojníkovi ruskej vojenskej rozviedky GRU, ktorý pracoval na veľvyslanectve Ruska v Berlíne ako diplomat, údajne pomáhať dostať sa na politické podujatia a nadviazať kontakty. Pre Rusko mala pracovať najneskôr od októbra 2023.
Podnikateľka roky viedla združenie, ktoré podporovalo spoluprácu medzi Nemeckom, Ruskom a Ukrajinou. Viedla aj menšiu marketingovú agentúru. Vďaka tomu poznala mnohých ľudí z armády a politiky.
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul po jej zatknutí označil konanie ruskej ambasády za „nepriateľský čin“. Berlín si predvolal ruského veľvyslanca a dôstojníka GRU vyhostil. Podľa týždenníka Der Spiegel išlo o zástupcu vojenského atašé.
Ruský veľvyslanec Sergej Nečajev tento týždeň pre AFP obvinenia odmietol. Ambasáda podľa neho nemá s touto ženou nijaké väzby. Proces by mal trvať do mája 2027.
Obžalovanou je 57-ročná nemecko-ukrajinská podnikateľka Ilona W. Podľa prokuratúry využívala kontakty na ministerstve obrany a zisťovala informácie o vojenskej pomoci Ukrajine, testovaní dronov a zbrojárskom priemysle. Dôstojníkovi ruskej vojenskej rozviedky GRU, ktorý pracoval na veľvyslanectve Ruska v Berlíne ako diplomat, údajne pomáhať dostať sa na politické podujatia a nadviazať kontakty. Pre Rusko mala pracovať najneskôr od októbra 2023.
Podnikateľka roky viedla združenie, ktoré podporovalo spoluprácu medzi Nemeckom, Ruskom a Ukrajinou. Viedla aj menšiu marketingovú agentúru. Vďaka tomu poznala mnohých ľudí z armády a politiky.
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul po jej zatknutí označil konanie ruskej ambasády za „nepriateľský čin“. Berlín si predvolal ruského veľvyslanca a dôstojníka GRU vyhostil. Podľa týždenníka Der Spiegel išlo o zástupcu vojenského atašé.
Ruský veľvyslanec Sergej Nečajev tento týždeň pre AFP obvinenia odmietol. Ambasáda podľa neho nemá s touto ženou nijaké väzby. Proces by mal trvať do mája 2027.