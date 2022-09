Nemecko pred VZ OSN zdôraznilo globálny dosah vojny na Ukrajine

Berlín 20. septembra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v utorok pred cestou do New Yorku na 77. Valné zhromaždenie OSN prisľúbila podporu krajín, ktoré sú najviac zasiahnuté následkami ruskej invázie na Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Brutalita ruskej agresívnej vojny a hrozba pre mierový poriadok v Európe nám nebránia vidieť skutočnosť, že jej dramatické dôsledky jasne pociťujú aj mnohé iné regióny sveta," uviedla šéfka nemeckej diplomacie. "Nie sme zodpovední len za Európu, ale za celý svet," dodala.



"Stojíme pevne na strane Ukrajiny a naďalej ju budeme podporovať všetkými spôsobmi, aby sa vojna a nesmierne utrpenie ľudí na Ukrajine skončilo," zdôraznila ministerka.



Svetoví predstavitelia sa zamerajú na to, "ako možno reagovať na hrozné zločiny páchané v mene Ruska na Ukrajine a ako ich stíhať", povedala Baerbocková. Zaoberať sa tiež budú podľa jej slov situáciou v Ruskom kontrolovanej Záporožskej jadrovej elektrárni, ktorá, ako varovala, predstavuje denne hrozbu katastrofy pre milióny ľudí.



Na VZ OSN v New Yorku sa po dvoch rokoch koronavírusovej pandémie od utorka osobne zíde zhruba 150 lídrov z celého sveta. Ako povedala Baerbocková, mali by využiť príležitosť a "zamerať sa na problémy a obavy našich partnerov v Afrike, Ázii, Latinskej Amerike a v arabskom svete". Uviedla, že cieľom je nájsť konkrétne riešenia v téme klimatickej zmeny a potravinovej krízy pre krajiny, ktorých sa to týka najviac.



V utorok má s prejavom na VZ OSN vystúpiť nemecký kancelár Olaf Scholz.