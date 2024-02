Predčasný zákaz AfD by strane mohol skôr pomôcť, tvrdí politik z CDU

Berlín 14. februára (TASR) - Urýchlený zákaz krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) by jej v najbližších voľbách na úrovni spolkových krajín mohol viac pomôcť ako uškodiť, upozornil v stredu Günter Krings, hovorca pre legislatívnu politiku opozičnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU/CSU). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Proti AfD, vrátane jej čiastkových organizácií, musíme bojovať predovšetkým politicky a pri každom procese zákazu veľmi starostlivo skúmať, či by to tejto strane prinajmenšom v krátkodobom horizonte mohlo priniesť viac úžitku než škody," uviedol Krings, ktorý v minulosti zastával aj funkciu parlamentného štátneho tajomníka na ministerstve vnútra.



V mládežníckom krídle AfD, tzv. Mladej Alternatíve (Junge Alternative, JA) podľa nemeckého politika možno zrejme pozorovať stále rastúcu radikalizáciu. Preto by podľa neho bolo oprávnené prinajmenšom zvažovať zákaz tejto organizácie.



Pripomenul zistenia Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV), ktoré sú podľa neho kľúčové a nevyhnuté pre úspešný zákaz. Podotkol však, že jedine spolková vláda, nie opozícia, má prístup k informáciám získaným tajnými službami, a teda je na vláde, aby vypracovala posudok, na základe ktorého by potom mohla takýto zákaz udeliť.



Podpora krajne pravicovej AfD má od polovice roka 2022 v prieskumoch verejnej mienky stúpajúcu tendenciu. V predvolebnom prieskume z konca januára mala strana 21,5 percenta a umiestnila sa tak na druhej priečke za opozičným blokom CDU/CSU s 30,5 percentami. V Nemecku sa posledné týždne konajú rozsiahle protesty proti pravicovému extrémizmu aj AfD.



O prípadnom zákaze politickej strany rozhoduje spolkový Ústavný súd. Príslušnú žiadosť o zákaz môže predložiť Spolkový snem (Bundestag). Túto možnosť má aj spolková vláda a horná komora nemeckého parlamentu, Spolková rada (Bundesrat), vysvetľuje DPA.



Zakázať združenie, ktoré pôsobí na nadregionálnej úrovni, však môže len minister vnútra, dodáva agentúra. Súčasná ministerka vnútra Nancy Faeserová napríklad minulý rok zakázala neonacistickú skupinu Hammerskins Deutschland.