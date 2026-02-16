< sekcia Zahraničie
Nemecko predĺži dočasné kontroly na hraniciach o šesť mesiacov
Dočasné kontroly na všetkých pozemných hraniciach Nemecka zaviedla ešte v septembri 2024 predošlá vláda.
Autor TASR
Berlín 16. februára (TASR) - Nemecko bude podľa ministra vnútra Alexandra Dobrindta dočasne vykonávať kontroly na svojich hraniciach aj po 15. marci. Predĺži ich o šesť mesiacov pre pretrvávajúcu bezpečnostnú situáciu. Informáciu v pondelok priniesol denník Bild, na ktorý sa odvoláva agentúra Reuters.
„Rozširujeme kontroly na hraniciach s našimi susednými krajinami – hraničné kontroly sú jedným z prvkov reorganizácie migračnej politiky v Nemecku,“ citoval Bild Dobrindta.
Dočasné kontroly na všetkých pozemných hraniciach Nemecka zaviedla ešte v septembri 2024 predošlá vláda. Polícia odvtedy do konca minulého roka zaznamenala viac ako 68.000 nelegálnych vstupov a viac ako 46.000 osobám vstup do krajiny na mieste zamietla.
Všetky susedné krajiny Nemecka patria do schengenského priestoru, ktorý za normálnych okolností umožňuje cestovanie bez kontrol na vnútorných hraniciach. Podľa zdrojov Bildu ministerstvo aktuálne Európskej komisii zasiela potrebnú notifikáciu, keďže hraničné kontroly sú v schengenskom priestore povolené len ako výnimočné opatrenie.
„Rozširujeme kontroly na hraniciach s našimi susednými krajinami – hraničné kontroly sú jedným z prvkov reorganizácie migračnej politiky v Nemecku,“ citoval Bild Dobrindta.
Dočasné kontroly na všetkých pozemných hraniciach Nemecka zaviedla ešte v septembri 2024 predošlá vláda. Polícia odvtedy do konca minulého roka zaznamenala viac ako 68.000 nelegálnych vstupov a viac ako 46.000 osobám vstup do krajiny na mieste zamietla.
Všetky susedné krajiny Nemecka patria do schengenského priestoru, ktorý za normálnych okolností umožňuje cestovanie bez kontrol na vnútorných hraniciach. Podľa zdrojov Bildu ministerstvo aktuálne Európskej komisii zasiela potrebnú notifikáciu, keďže hraničné kontroly sú v schengenskom priestore povolené len ako výnimočné opatrenie.