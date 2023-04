Nemecko predĺži kontroly na hraniciach s Rakúskom o šesť mesiacov

Berlín/Viedeň 15. apríla (TASR) - Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová rozhodla o predĺžení dočasných kontrol na hraniciach s Rakúskom o ďalších šesť mesiacov. Ich platnosť by vypršala 11. mája - budú sa však naďalej vykonávať až do 11. novembra. TASR informuje na základe sobotnej správy stanice ORF.



Faeserová v liste adresovanom Európskej komisii ako dôvod predĺženia kontrol uvádza snahy o "obmedzenie nelegálnej migrácie", ako aj kritickú situáciu v súvislosti s ubytovacími kapacitami pre utečencov.



Ministerka poukázala na to, že vlani bol na vonkajších hraniciach EÚ zaznamenaný najvyšší počet nelegálnych migrantov od roku 2016. Nemecko bolo pritom spomedzi európskych krajín hlavným cieľom migrantov.



Na vysokom počte prichádzajúcich migrantov sa podľa slov Faeserovej podieľal zvýšený počet utečencov smerujúcich do Talianska a tiež ľudí prichádzajúcich z Turecka a cez balkánske štáty. "To má bezprostredný dosah na strednú a západnú Európu" a najmä na Nemecko na hraniciach s Rakúskom, priblížila.



ORF pripomína, že Nemecko zaviedlo kontroly na hraniciach s Rakúskom v roku 2015, keď vrcholila migračná kríza. Odvtedy sa pravidelne predlžujú.