Nemecko predĺži kontroly na hraniciach s Poľskom, ČR a Švajčiarskom

Berlín 4. decembra (TASR) - Nemecko predĺži dočasné kontroly na hraniciach s Poľskom, Českom a Švajčiarskom do 15. decembra. V pondelok to oznámilo spolkové ministerstvo vnútra. TASR píše podľa správy agentúry DPA.



Toto opatrenie, ktorého účelom je zastaviť nelegálnu migráciu, je v platnosti už od 16. októbra. Podobné hraničné kontroly sú na nemecko-rakúskej hranici dočasne zavedené a predlžované už od roku 2015.



Hovorca rezortu vnútra pre agentúru DPA povedal, že Európska komisia bude oboznámená s predĺžením hraničných kontrol. Podľa neho sa však očakáva, že budú pokračovať aj naďalej, predovšetkým na nemecko-poľskej hranici.



Od 16. októbra bolo na hraniciach s Poľskom zistených približne 3300 neoprávnených vstupov migrantov, pričom 110 z nich bolo zabránené vstúpiť do Nemecka, uviedol hovorca.



"To znamená, že tieto opatrenia fungujú a budú fungovať aj naďalej," povedal s tým, že ak je niekto zadržaný na hranici a dá jasne najavo, že chce požiadať o azyl, je mu spravidla umožnený vstup do krajiny. Celkovým cieľom kontrol je podľa neho "zastaviť čoraz bezohľadnejšie a brutálnejšie pašovanie migrantov".



Kancelár Olaf Scholz už v novembri upozornil, že Nemecko ponechá kontroly na hraniciach s Poľskom, Českom, Rakúskom a Švajčiarskom na "veľmi dlhú dobu". Cieľom týchto a ďalších opatrení je podľa neho znížiť počet nelegálnych migrantov v Nemecku.