Nemecko predĺži lockdown do konca januára a zavedie nové opatrenia

Berlín 5. januára (TASR) - Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová a premiéri 16 nemeckých spolkových krajín sa v utorok rozhodli predĺžiť čiastočný lockdown v krajine do konca januára a prijali aj ďalšie opatrenia. Informovala o tom agentúra DPA.



"Opatrenia, ktoré sme prijali v decembri, chceme predĺžiť do 31. januára a v niektorých oblastiach musíme opatrenia ešte sprísniť. Všetkých občanov vyzývame, aby obmedzili kontakty na absolútne minimum," vyhlásila Merkelová po skončení videokonferencie s krajinskými premiérmi.



Opatrenia zahŕňajú obmedzenie pohybu obyvateľstva v oblastiach s najvyšším počtom prípadov, píše DPA. Môžu sa vzdialiť do vzdialenosti maximálne 15 kilometrov od svojich domovov.



Návrh takisto žiada nové obmedzenia v oblasti zhromažďovania, na základe ktorých by bolo povolené stretnúť sa len s jednou osobou z inej domácnosti. Na základe súčasných opatrení sa môžu stretnúť členovia dvoch domácností v skupine maximálne päť ľudí.



Merkelová a premiéri sa ešte 13. decembra dohodli zaviesť prísnejšie opatrenia, na základe ktorých museli zatvoriť všetky reštaurácie a väčšinu odchodov. Tieto opatrenia mali platiť do 10. januára.