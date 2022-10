Nemecko predĺži životnosť svojich atómových elektrární do apríla 2023

Berlín 17. októbra (TASR) - Nemecko predĺži životnosť všetkých troch zostávajúcich atómových elektrární do jari budúceho roka. Podľa agentúry AFP to v pondelok oznámil nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz, informuje TASR.



Nemecko vytvorí "právny základ" potrebný na udržanie všetkých troch zostávajúcich atómových elektrární v prevádzke do polovice apríla, uviedol Scholz v situácii, keď aj Nemecko čelí energetickej kríze a pripravuje sa na náročnú zimu.



Spresnil, že tento právny základ má umožniť prevádzku atómových elektrární Isar 2, Neckarwestheim 2 a Emsland po 31. decembri 2022 až do 15. apríla 2023.



Spolková vláda predtým súhlasila, aby dve z troch elektrární zostali v prevádzke aj po plánovanom ukončení ich činnosti na konci tohto roka.