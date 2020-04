Nemecko predĺžilo kontroly na hraniciach do 4. mája

Berlín 15. apríla (TASR) - Kontroly na nemeckých hraniciach by mali platiť ďalších 20 dní. V stredu to uviedlo ministerstvo vnútra, ktoré citovala agentúra DPA.



Ministerstvo vnútra zaviedlo kontroly na všetkých hraniciach, s výnimkou Belgicka a Holandska, pred mesiacom v dôsledku pandémie koronavírusu. Opatrenie pôvodne platilo do 14. apríla.



Vyhlásenie ministerstva vnútra ďalej uvádza, že Nemecko privítalo odporúčanie Európskej komisie predĺžiť uzavretie vonkajších hraníc Únie pre občanov nečlenských krajín, píše portál Schengenvisainfo.com.



Nemecko Komisiu informovalo, že kontroly na nemecko-rakúskej hranici budú z migračných a bezpečnostných dôvodov platiť ďalších šesť mesiacov. Dôvodom je situácia na turecko-gréckych hraniciach.



Od polovice marca do Nemecka nemôžu vstúpiť cudzinci s výnimkou tých, ktorí majú v krajine trvalý pobyt alebo majú na vstup dobrý dôvod, ako napríklad kamionisti. Výnimku majú tiež občania iných krajín Európskej únie, ktorí cestujú domov cez Nemecko.