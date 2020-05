Nemecko predlžuje pravidlá spoločenského odstupu takmer do konca júna

Berlín 26. mája (TASR) - Nemecko predĺžilo pravidlá spoločenského odstupu, zamerané na zastavenie šírenia nového koronavírusu, do 29. júna. V utorok to oznámila vláda kancelárky Angely Merkelovej, informovala tlačová agentúra AFP.



Na verejných miestach sa budú môcť zhromažďovať najviac desiati ľudia, ale Nemci by mali byť v kontakte s čo najmenším počtom ľudí. To sú niektoré z pravidiel, na ktorých sa dohodli spolková vláda v Berlíne a 16 nemeckých spolkových krajín.