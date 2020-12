Nemecko predĺžilo zákaz vstupu cestujúcim z Británie a JAR do januára

Berlín 22. decembra (TASR) - Nemecko predĺžilo v utorok zákaz vstupu na svoje územie cestujúcim zo Spojeného kráľovstva a z Juhoafrickej republiky (JAR) do 6. januára. Dôvodom je, že v Británii a v JAR sa šíri nova mutácia koronavírusu, informuje agentúra AFP.



Dočasný zákaz zahŕňa železničnú, autobusovú, námornú a leteckú dopravu priamo z týchto krajín, informoval vo vyhlásení nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn. Výnimku však dostali lietadlá, ktoré prepravujú tovar a poštu, a lety lekárskej či humanitárnej pomoci.



Spahn ďalej oznámil, že toto nariadenie začalo platiť v noci na utorok, píše agentúra AP. Civilné lety z Británie Nemecko zakázalo už od nedele polnoci.



Obyvateľom s platným povolením na pobyt v Nemecku však bude vstup do krajiny umožnený už od 1. januára, píše sa ďalej vo vyhlásení.



Popredný nemecký virológ Christian Drosten v pondelok večer na Twitteri napísal, že najnovšie dáta ohľadom nového kmeňa koronavírusu "nevyzerajú dobre". Nádej však podľa neho dodáva skutočnosť, že nárast takýchto prípadov nákazy zatiaľ zaznamenali len v oblastiach, kde bol celkový výskyt už aj tak vysoký alebo stúpal. To podľa neho znamená, že na spomalenie šírenia nákazy funguje obmedzenie osobného kontaktu.



Cez víkend prerušilo dopravné spojenie s Britániou viacero najmä európskych krajín po tom, čo vláda v Londýne potvrdila, že v Spojenom kráľovstve sa nekontrolovane šíri nový variant koronavírusu.



Veľvyslanci členských štátov EÚ sa plánujú stretnúť v utorok, aby skoordinovali nasledujúci postup v otázke medzinárodnej dopravy v kontexte šírenia nového kmeňa koronavírusu. Ako pripomína AFP, medzi opatrenia sa mohlo zaradiť testovanie každého cestujúceho, ktorý sa vracia z Británie.