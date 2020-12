Nemecko predĺžilo zákaz vývozu zbraní do Saudskej Arábie

Berlín 10. decembra (TASR) - Nemecká vláda predĺžila embargo na vývoz zbraní do Saudskej Arábie o jeden rok - do konca roka 2021 - a sprísnila jeho podmienky, informovala vo štvrtok agentúra DPA.



Zrušené budú aj existujúce povolenia, ktorých platnosť bola doteraz len pozastavená. Netýka sa to však dodávok zbraní pre projekty, v rámci ktorých spolupracujú európske krajiny, uvádza DPA s odvolaním sa na hovorkyňu nemeckej vlády.



Nemecká vláda na budúci rok nebude vydávať povolenia na vývoz zbraní, okrem spoločných projektov s partnermi z Európy. Tovar však nesmie byť vyvážaný primárne do Saudskej Arábie alebo do Spojených arabských emirátov (SAE).



Zbrojné embargo voči Saudskej Arábii je v platnosti od roku 2018 a bolo už niekoľkokrát predĺžené, pripomína DPA. Naposledy ho nemecká vláda predĺžila v marci tohto roka, s platnosťou do 31. decembra 2020.



Nemecká koalícia tvorená konzervatívnym blokom CDU/CSU a sociálnymi demokratmi (SPD) sa v roku 2018 dohodla na úplnom zákaze vývozu zbraní do krajín, ktoré sú priamo zapojené do konfliktu v Jemene.



Saudská Arábia je na čele medzinárodnej koalície, ktorá od roku 2015 podporuje jemenských vládnych vojakov v boji proti povstaleckým húsíom podporovaným Iránom — regionálnym rivalom Rijádu.



Nemecko úplný zákaz na vývoz zbraní do Saudskej Arábie zaviedlo po vražde novinára Džamála Chášukdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule v roku 2018.