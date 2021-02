Nemecko predlžuje kontroly na hraniciach s Českom a Tirolskom do 3.3.

Berlín 23. februára (TASR) - Nemecko predlžuje sprísnené kontroly na svojich hraniciach s Českom a rakúskou spolkovou krajinou Tirolsko do 3. marca. Informovali o tom v utorok agentúra AP a rakúsky denník Kurier.



Hovorca nemeckého ministerstva vnútra Steve Alter povedal, že tieto opatrenia, platné od 14. februára, zostanú v nezmenenej podobe platiť ďalších osem dní.



Nemecko vyhlásilo ČR a Tirolsko za oblasti, v ktorých sa šíria nebezpečné mutácie nového koronavírusu. Berlín medzi tieto oblasti neskôr zaradil aj Slovensko, pre ktoré spomínané sprísnené opatrenia platia tiež.



Z týchto oblastí môžu na územie Nemecka vstúpiť len nemeckí občania, osoby s trvalým pobytom v tejto krajine, vodiči kamiónov, zdravotnícki pracovníci a ďalšie skupiny občanov vrátane cezhraničných pracovníkov pôsobiacich v oblastiach dôležitých pre chod štátu. Všetci sa musia preukázať negatívnym testom, ktorý nie je starší ako 48 hodín.



Európska komisia v liste zaslanom v pondelok nemeckému veľvyslancovi pri EÚ Michaelovi Claussovi upozornila, že opatrenia prijaté Nemeckom voči ČR, SR a Tirolsku sú "neprimerané a neopodstatnené". "Veríme, že cieľ, ktorý Nemecko oprávnene sleduje - ochrana verejného zdravia počas pandémie -, by sa dal dosiahnuť aj menej reštriktívnymi opatreniami," uvádza sa v dokumente exekutívy EÚ.



Nemecko má k dispozícii desať dní na zaslanie odpovede do Bruselu. DPA upozornila, že tento spor by teoreticky mohol viesť až k súdnemu konaniu eurokomisie voči Nemecku.



Nemecko kritiku zo strany Európskej únie v utorok odmietlo. Podľa tajomníka nemeckého ministerstva zahraničných vecí pre európske záležitosti Michaela Rotha sú kroky jeho krajiny v súlade pravidlami schengenského priestoru.



EK podobné listy, upozorňujúce na neprimeranosť prijatých opatrení na národných hraniciach, zaslala aj Belgicku, Dánsku, Fínsku, Maďarsku a Švédsku.