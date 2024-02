Nemecko predlžuje kontroly na hraniciach s Poľskom, ČR a Švajčiarskom

Berlín 17. februára (TASR) - Nemecko predĺži kontroly na hraniciach s Poľskom, Českou republikou a Švajčiarskom o ďalšie tri mesiace, platiť tak aktuálne budú do polovice júna. Oznámila to v sobotu nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová, ktorej rezort o tomto rozhodnutí oficiálne upovedomil Európsku komisiu. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Predĺženie hraničných kontrol sa očakávalo a samotná Faeserová počas svojej nedávnej návštevy v Prahe povedala, že je veľmi pravdepodobné. V svojom sobotňajšom vyhlásení uviedla, že dôvodom je pretrvávajúca nelegálna migrácia a snaha zastaviť prevádzačov. Predĺženie kontrol "je nevyhnutné na zastavenie bezohľadného biznisu prevádzačov ľudí a na obmedzenie nelegálnej migrácie," povedala ministerka.



Nemecko opätovne zaviedlo kontroly na hraniciach s Poľskom, ČR a Švajčiarskom už 16. októbra 2023. Už od septembra 2015 vykonáva aj kontroly hraniciach s Rakúskom, ktoré aktuálne platia do 11. mája.



Od zmieneného vlaňajšieho 16. októbra odhalila nemecká polícia na hraniciach s týmito štyrmi krajinami celkovo až takmer 23.000 neoprávnených pokusov o prechod cez hranice.